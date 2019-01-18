Во 2 сезоне 7 серии сериала «Каратель» Хойл, Касл и Мадани пытаются помешать преступным планам Руссо и его людей. Мадани намерена выяснить, кто скрывается за личностью Пилигрима, а между Руссо и доктором Кристой Дюмон завязываются отношения.
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