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Киноафиша Сериалы Каратель Сезоны Сезон 2 Серия 7

Каратель 2017 - 2019 7 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Каратель»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 18 января 2019
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 18 января 2019
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 18 января 2019
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 18 января 2019
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 18 января 2019
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 18 января 2019
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 18 января 2019
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 18 января 2019
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 18 января 2019
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 18 января 2019
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 18 января 2019
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 18 января 2019
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 18 января 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Каратель» Хойл, Касл и Мадани пытаются помешать преступным планам Руссо и его людей. Мадани намерена выяснить, кто скрывается за личностью Пилигрима, а между Руссо и доктором Кристой Дюмон завязываются отношения.

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