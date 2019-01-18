Во 2 сезоне 11 серии сериала «Каратель» Фрэнка мучает чувство вины за убийство трех женщин во время захвата здания Руссо. Эми пытается освободить его из тюрьмы, а Мадани и Карен Пейдж направляются в морг, чтобы доказать невиновность Касла.
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