В 3 сезоне 8 серии сериала «Мамочки» в то время, как Аня занята поиском респектабельного автомобиля, который она собирается приобрести, Вика отказывает себе даже в самых необходимых вещах. Рома решает помочь сразу обеим девушкам решить их проблемы.
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