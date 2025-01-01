Меню
Сериалы
LuLaРоскошь
Постеры
Постеры сериала «LuLaРоскошь»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Постеры сериала «LuLaРоскошь»
Вся информация о сериале
Тут и «Матрица», и «Тор», и «Планета обезьян»: Collider назвал 10 трилогий, которые испортили сами себя продолжениями
Пока ждем «Дюну-3», включаем 4 киноленты, которые погружают в фантастику не хуже Аракиса — стоят каждой потраченной минутки
Всегда казалось, что Джуди и Ник на кого-то похожи? У героев «Зверополиса» и правда есть прототипы
«Полупокер» и «Аншлаг» на Волге: от провала эту советскую комедию не спасли даже Меньшов, Безруков и Янковский
Умный, но Грэму попался? Ученые поставили точку в спорах о Ганнибале, озвучив показатель IQ каннибала
Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана
Анимешников смешали с грязью и готовы засудить: вокруг новой полнометражки «Магическая битва» разгорается скандал
Шито-крыто и закрыто: сцена после титров в «Троне: Арес» намекает на продолжение — но нужно ли оно Disney после потери миллионов долларов?
От «Круче “Йеллоустоуна”» до «Жалкая пародия!»: 2 сезон «Землевладельца» вытягивают Торнтон и Мур, но к сценарию есть вопросики
«Абсолютно проклято», «Я еще в детстве обе части видел»: Sony готовит ответ «Чебурашке» - вот что известно про фильм «Лабубу»
О чем врут популярные дорамы: эксперт по Южной Корее развенчала главные мифы ваших любимых сериалов
