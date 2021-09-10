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Киноафиша Сериалы LuLaРоскошь
LuLaРоскошь (2021 - 2021) LuLaRich 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

«LuLaРоскошь» — документальный мини-сериал, производством которого занимался онлайн-сервис Amazon Prime Video. В основу сюжета шоу лег скандал вокруг известной компании LuLaRoe, которую обвинили в финансовом мошенничестве. В рамках проекта создатели «LuLaРоскошь» взяли интервью у ряда бывших сотрудников фирмы, которые откровенно рассказали о происходящих в офисе грязных делах. Кроме того, разработчикам сериала удалось найти множество различных архивных документов и видео, доказывающих причастность компании LuLaRoe к всякого рода махинациям.

LuLaРоскошь - трейлер первого сезона
LuLaРоскошь
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роберта Блэвинс
Aine Cain
Лорен Кови Карсон
Jill Drehmer
Iliana Estarellas
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
LuLaРоскошь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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