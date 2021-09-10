«LuLaРоскошь» — документальный мини-сериал, производством которого занимался онлайн-сервис Amazon Prime Video. В основу сюжета шоу лег скандал вокруг известной компании LuLaRoe, которую обвинили в финансовом мошенничестве. В рамках проекта создатели «LuLaРоскошь» взяли интервью у ряда бывших сотрудников фирмы, которые откровенно рассказали о происходящих в офисе грязных делах. Кроме того, разработчикам сериала удалось найти множество различных архивных документов и видео, доказывающих причастность компании LuLaRoe к всякого рода махинациям.