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Киноафиша Сериалы И повсюду тлеют пожары Сезоны Сезон 1 Серия 2

И повсюду тлеют пожары 2020 2 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Искра
Сезон 1 / Серия 1 18 марта 2020
Семена и прочее
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2020
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Найти способ
Сезон 1 / Серия 8 22 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «И повсюду тлеют пожары» Перл пытается получить место в продвинутом классе, но сталкивается с расизмом. А Мия на своей работы в китайском ресторане знакомится с Биби, которая хранит страшную тайну про свою маленькую дочку.

 

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