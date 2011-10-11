Меню
Последний настоящий мужчина 2011 - 2021 3 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Последний настоящий мужчина»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 11 октября 2011
Последний действительно защищённый ребёнок
Сезон 1 / Серия 2 11 октября 2011
День бабушки и дедушки
Сезон 1 / Серия 3 18 октября 2011
Последний настоящий Хэллоуин
Сезон 1 / Серия 4 25 октября 2011
Совместное обучение софтболу
Сезон 1 / Серия 5 1 ноября 2011
Хороший коп, плохой коп
Сезон 1 / Серия 6 8 ноября 2011
Защита дома
Сезон 1 / Серия 7 15 ноября 2011
Местные правила
Сезон 1 / Серия 8 22 ноября 2011
Догадка, пришедшая во время обеда
Сезон 1 / Серия 9 29 ноября 2011
Последнее настоящее Рождество
Сезон 1 / Серия 10 6 декабря 2011
Увлечение Мэнди
Сезон 1 / Серия 11 13 декабря 2011
Луна над Кенией
Сезон 1 / Серия 12 3 января 2012
Возьми дочь на работу
Сезон 1 / Серия 13 10 января 2012
Выстави странную парочку
Сезон 1 / Серия 14 17 января 2012
Дом духов
Сезон 1 / Серия 15 7 февраля 2012
Дерево раздора
Сезон 1 / Серия 16 7 февраля 2012
Адреналин
Сезон 1 / Серия 17 14 февраля 2012
Бакстер и сыновья
Сезон 1 / Серия 18 21 февраля 2012
Дин-дон, козел
Сезон 1 / Серия 19 28 февраля 2012
Ошибки зверей
Сезон 1 / Серия 20 20 марта 2012
Где же ты, Майк Бакстер?
Сезон 1 / Серия 21 10 апреля 2012
Этот Бад – для тебя
Сезон 1 / Серия 22 17 апреля 2012
Центр внимания
Сезон 1 / Серия 23 1 мая 2012
Найденные деньги
Сезон 1 / Серия 24 8 мая 2012
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Последний настоящий мужчина» Ванесса и Майк отправляются на день «бабушек и дедушек» в детский садик Бойда. После этого Ванесса начинает чувствовать себя старой, а Бойда исключают из садика из-за поведения Майка.

