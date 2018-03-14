В 1 сезоне 8 серии сериала «Криптон» речь пойдёт о возвращении Адама на Криптон. Он хочет переманить на свою сторону Кэма. Группа Сэг-Эйла в это время пытается устранить шпиона. Для этого им даже придётся пойти на сговор с террористами.
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