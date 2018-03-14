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Киноафиша Сериалы Криптон Сезоны Сезон 1 Серия 2

Криптон 2018 - 2019 2 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Криптон»
Эпизод 0
Сезон 1 / Серия 0 14 марта 2018
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 21 марта 2018
Дом Эл
Сезон 1 / Серия 2 28 марта 2018
Операция
Сезон 1 / Серия 3 4 апреля 2018
Слово Рао
Сезон 1 / Серия 4 11 апреля 2018
Дом Зод
Сезон 1 / Серия 5 18 апреля 2018
Междоусобицы
Сезон 1 / Серия 6 25 апреля 2018
Перевоплощение
Сезон 1 / Серия 7 2 мая 2018
Беспощадная ночь
Сезон 1 / Серия 8 9 мая 2018
Надежда
Сезон 1 / Серия 9 16 мая 2018
Фантомная зона
Сезон 1 / Серия 10 23 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Криптон» Сэг-Эл с помощью Адама находит доступ к хранилищу данных. Благодаря этому он делает открытие, которое кардинально изменит его жизнь. Параллельно он запускает программу, разработанную его дедом.

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