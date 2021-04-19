В 1 сезоне 2 серии сериала «Контракт на счастье» на дне рождения своей подруги Анна случайно знакомится с привлекательным молодым предпринимателем из Москвы. Он сразу интересуется девушкой. Между ними вскоре начинаются романтические отношения.
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