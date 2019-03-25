Во 2 сезоне 7 серии сериала «Падение ордена» братья-храмовники пленены. Теперь они должны предстать перед судом в столице. Обвинение, по средневековым меркам, выдвинуто самое серьезное — ересь. А значит, наказание должно быть мучительным.
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