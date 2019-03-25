Во 2 сезоне 3 серии сериала «Падение ордена» собственное половое бессилие порождает ярость в душе у принца Луи. Эта ситуация вызывает беспокойство и у его отца, монарха Филиппа. Одновременно храмовники готовятся нанести удар по дьяволопоклонникам.
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