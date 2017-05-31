В 3 сезоне 5 серии сериала «Королевство» Кристина готова заниматься Кайлой и другими девочками. Джей продолжает бороться с Эми и работать над собой. Лиза неожиданно оказывается на ножах с Нэйтом, а Райан решает поставить свои тренировки на паузу.
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