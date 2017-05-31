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Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 3 Серия 5

Королевство 2014 - 2017 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Королевство»
Лает, да не кусает
Сезон 3 / Серия 1 31 мая 2017
Ритуал
Сезон 3 / Серия 2 7 июня 2017
Спасибо, ребята
Сезон 3 / Серия 3 14 июня 2017
Хэдхантер
Сезон 3 / Серия 4 21 июня 2017
Прошу, дай
Сезон 3 / Серия 5 28 июня 2017
Разговоры
Сезон 3 / Серия 6 5 июля 2017
Уровень Платина
Сезон 3 / Серия 7 12 июля 2017
Олд-Пуэбло
Сезон 3 / Серия 8 19 июля 2017
Все
Сезон 3 / Серия 9 26 июля 2017
Лечь у всех на глазах
Сезон 3 / Серия 10 2 августа 2017
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Королевство» Кристина готова заниматься Кайлой и другими девочками. Джей продолжает бороться с Эми и работать над собой. Лиза неожиданно оказывается на ножах с Нэйтом, а Райан решает поставить свои тренировки на паузу.

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