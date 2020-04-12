В 3 сезоне 2 серии сериала «Убивая Еву» на похоронах Ева знакомится с коллегами Кенни, а Вилланель продолжает работать на организацию и получает своего первого ученика, из которого должна сделать профессионального киллера.
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