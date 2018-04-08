В 1 сезоне 6 серии сериала «Убивая Еву» Константин отправляет Вилланель в русскую тюрьму, чтобы она убила Надю. Ева и Кэролайн в то же время прилетают в Россию и заставляют Надю задуматься о сотрудничестве и выдаче данных об организации «12».
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