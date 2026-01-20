Оповещения от Киноафиши
«Россия 1» не похоронила «Каменскую»: детектив вернется с 7 сезоном спустя 15 лет — Маринина и Яковлева на месте

«Россия 1» не похоронила «Каменскую»: детектив вернется с 7 сезоном спустя 15 лет — Маринина и Яковлева на месте

20 января 2026 16:59
«Россия 1» не похоронила «Каменскую»: детектив вернется с 7 сезоном спустя 15 лет — Маринина и Яковлева на месте

«Перезагрузка» будет насыщенной на события.

Новость, которую ждали миллионы поклонников: «Каменская» официально возвращается. Проект под рабочим названием «Каменская. Перезагрузка», о котором ходили слухи ещё с 2023 года, наконец сдвинулся с мёртвой точки.

Это не просто продолжение — это долгожданное воскрешение одной из главных детективных франшиз российского телевидения, которая, казалось, навсегда осталась в золотом фонде нулевых.

Что известно о проекте?

Идея перезапуска зрела давно — ещё до пандемии продюсер Валерий Тодоровский и сценарист Александра Маринина готовили материал. Теперь, на волне всеобщего интереса к проверенным временем брендам, канал «Россия 1» дал детективу зелёный свет.

Планируется один сезон из 12 серий. Изначально было 16, но филерные эпизоды решили убрать, передает Telegram-канал «Новости кинопроизводства». Режиссёром, по предварительным данным, станет Кирилл Плетнёв (звезда «Диверсанта»), а не Валерий Тодоровский.

«Россия 1» не похоронила «Каменскую»: детектив вернется с 7 сезоном спустя 15 лет — Маринина и Яковлева на месте

Главное к этому часу — Елена Яковлева вновь вернётся к роли Анастасии Каменской, что для многих зрителей является принципиальным условием.

Почему это событие?

Оригинальная «Каменская» (1999-2011) была не просто сериалом, а культурным явлением. На фоне криминальных боевиков про «ментов» она предлагала интеллектуальный, камерный детектив, где главным оружием был аналитический ум и интуиция героини.

Каменская — сложный, ранимый, но несгибаемый персонаж, ставший символом профессиональной и человеческой честности в коррумпированной системе. Сюжет, как и в оригинале, будет строиться вокруг запутанных дел московского уголовного розыска, где замешаны влиятельные лица.

Ключевой вопрос: сможет ли проект сохранить ту самую «камерность» и сложность в эпоху клипового монтажа и быстрых решений? Участие Марининой в сценарии — хороший знак, гарантирующий внимание к деталям и логике. А возвращение Яковлевой — гарантия, что и сюжет точно не подкачал. Остаётся ждать конца 2026/начала 2027 года.

Ранее мы рассказывали: Кого Дмитрий Нагиев играл в «Каменской»: сериал завершился 14 лет назад – многие и не помнят, что актер там вообще был.

Фото: Кадр из сериала «Каменская»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
1 комментарий
