Ушла эпоха: легендарная «Каменская» возвращается, но уже без Яковлевой: кем заменили легендарную актрису (фото)

12 февраля 2026 15:20
Ждали 7 сезон? Получите «перезагрузку».

«Каменская» для российского детектива — примерно то же, что «Семнадцать мгновений весны» для шпионского кино. Сериал, который смотрели семьями, обсуждали на кухнях и на работе. Анастасия Каменская в исполнении Елены Яковлевой стала культовой героиней, которую полюбила вся страна. И вот — «Каменская. Перезагрузка». Без Яковлевой.

Новость, от которой у фанатов может ёкнуть сердце, подтвердилась: роль легендарного аналитика убойного отдела исполнит другая актриса, а именно – Юлия Хлынина.

Да, речь о талантливой артистке с хорошей фильмографией – от потрясающего «Волчка» до захватывающего «Подслушано в Рыбинске», но представить кого-то другого на месте Яковлевой, признаемся, пока трудно.

Продюсер Валерий Тодоровский пошёл ва-банк: вместо «продолжения с той же актрисой, но через 15 лет» — полная смена оптики. Вроде бы не копия, вроде бы не пародия. Другая Каменская, в наше, современное время. Хоть и тоже Настя.

Благо, Александра Маринина, чьи романы легли в основу оригинала, по слухам, участвовала в подготовке материала.

Справится ли Хлынина? Вопрос не в том, сможет ли она «сыграть как Яковлева». Сможет ли она сделать Каменскую «своей», не разрушив то, что зритель носил в сердце долгие годы.

Фото: Кадр из сериала «Каменская»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
