Как выйти замуж за сантехника 2021 3 серия 1 сезон
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Сезон 1 / Серия 114 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 214 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 314 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 414 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Как выйти замуж за сантехника» жители рассматривают план будущей застройки на листовках. Вера извиняется перед Игорем. В это время администрация огораживает территорию под строительство парка развлечений.
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