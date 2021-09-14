Как выйти замуж за сантехника 2021 1 серия 1 сезон
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Сезон 1 / Серия 114 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 214 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 314 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 414 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Как выйти замуж за сантехника» в прибрежном городке собираются построить новый отель. Но принципиальная и строгая заведующая управляющей компанией Евгения Железнова помогает жителям противостоять нежеланной стройке.
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