В 1 сезоне сериала «Как я стал русским» из-за статей с критикой американского правительства Алекса переводят в Россию. Молодой человек заводит блог, в котором описывает все приключения. Героя встречает в аэропорту водитель редакции Роман, притворяющийся успешным бизнесменом, чтобы впечатлить девушку. Он становится первым другом парня в новой стране и знакомит его со своей сестрой Аней. Екатерина — руководительница филиала, прохладно принимает навязанного сверху журналиста. Она пытается не допустить продажи дела всей жизни олигарху Анатолию.