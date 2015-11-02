Меню
Как я стал русским 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Как я стал русским
Киноафиша Сериалы Как я стал русским Сезоны Сезон 1

Как я стал русским 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как я стал русским»

В 1 сезоне сериала «Как я стал русским» из-за статей с критикой американского правительства Алекса переводят в Россию. Молодой человек заводит блог, в котором описывает все приключения. Героя встречает в аэропорту водитель редакции Роман, притворяющийся успешным бизнесменом, чтобы впечатлить девушку. Он становится первым другом парня в новой стране и знакомит его со своей сестрой Аней. Екатерина — руководительница филиала, прохладно принимает навязанного сверху журналиста. Она пытается не допустить продажи дела всей жизни олигарху Анатолию.

Рейтинг сериала

0.0
7.3 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Как я стал русским» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2015
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2015
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2015
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2015
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2015
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2015
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2015
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2015
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 ноября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 ноября 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 ноября 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 ноября 2015
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 ноября 2015
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
25 ноября 2015
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
26 ноября 2015
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
30 ноября 2015
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
1 декабря 2015
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
2 декабря 2015
График выхода всех сериалов
