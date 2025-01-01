Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Правосудие, список сезонов
Justified
16+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FX
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
10
голосов
8.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Правосудие»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
16 марта 2010 - 8 июня 2010
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
9 февраля 2011 - 4 мая 2011
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
17 января 2012 - 10 апреля 2012
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
8 января 2013 - 2 апреля 2013
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
7 января 2014 - 8 апреля 2014
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
20 января 2015 - 14 апреля 2015
