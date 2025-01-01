Меню
Justified 16+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 10 голосов
8.6 IMDb
Список сезонов сериала «Правосудие»
Правосудие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 16 марта 2010 - 8 июня 2010
 
Правосудие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 9 февраля 2011 - 4 мая 2011
 
Правосудие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 17 января 2012 - 10 апреля 2012
 
Правосудие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 8 января 2013 - 2 апреля 2013
 
Правосудие - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 7 января 2014 - 8 апреля 2014
 
Правосудие - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов 20 января 2015 - 14 апреля 2015
 
