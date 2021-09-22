В 1 сезоне сериала «Ягуар» действие фокусируется на женщине трудной судьбы, которая каким-то чудом смогла пережить период Холокоста. Однако прошедшие годы не могли не оставить на ней свой след — главная героиня жаждет мести, она хочет, чтобы все бежавшие после падения Третьего рейха нацисты оказались в тюрьме и получили по заслугам. По ходу развития сюжета женщина присоединяется к группе шпионов, которые собственноручно разыскивают единомышленников Гитлера. После Второй мировой войны они разбежались по всему миру.