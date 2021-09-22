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Ягуар 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ягуар
Киноафиша Сериалы Ягуар Сезоны Сезон 1

Jaguar 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ягуар»

В 1 сезоне сериала «Ягуар» действие фокусируется на женщине трудной судьбы, которая каким-то чудом смогла пережить период Холокоста. Однако прошедшие годы не могли не оставить на ней свой след — главная героиня жаждет мести, она хочет, чтобы все бежавшие после падения Третьего рейха нацисты оказались в тюрьме и получили по заслугам. По ходу развития сюжета женщина присоединяется к группе шпионов, которые собственноручно разыскивают единомышленников Гитлера. После Второй мировой войны они разбежались по всему миру.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Ягуар График выхода всех сериалов
Сезон 1
«Хаус» Haus
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2021
Отель El hotel
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2021
«Гран-клуб» El Gran Club
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2021
Альмерия Almería
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2021
Больница El hospital
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2021
Мельница El molino
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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