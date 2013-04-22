В 1 сезоне 7 серии сериала «Истребители» Терентьев пытается обвинить Беса в том, что он — изменник. Особист выступает в его защиту. Лидия возвращается в часть. На вечере танцев она выбирает своим партнером Бориса вместо пригласившего ее Леонида.
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