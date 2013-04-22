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Киноафиша Сериалы Истребители Сезоны Сезон 1 Серия 7

Истребители 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Истребители»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 22 апреля 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 апреля 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 24 апреля 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 25 апреля 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 26 апреля 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 29 апреля 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 30 апреля 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 1 мая 2013
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 2 мая 2013
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 3 мая 2013
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 10 мая 2013
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 6 мая 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Истребители» Терентьев пытается обвинить Беса в том, что он — изменник. Особист выступает в его защиту. Лидия возвращается в часть. На вечере танцев она выбирает своим партнером Бориса вместо пригласившего ее Леонида.

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