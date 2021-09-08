Во 2 сезоне 6 серии сериала «В ночь» возникший на борту кризис становится настоящей угрозой для всех путешествующих. Сильви и многие другие герои начинают переживать за свою безопасность. В итоге они разрабатывают план побега из укрытия...
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail