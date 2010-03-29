Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Interny
Seasons
Interny All seasons
Интерны
16+
Production year
2010
Country
Russia
Episode duration
25 minutes
TV channel
ТНТ
Series rating
0.0
Rate
8
votes
7
IMDb
Write review
All seasons of "Interny"
Season 1
60 episodes
29 March 2010 - 7 March 2011
Season 2
60 episodes
15 June 2010 - 26 April 2012
Season 3
60 episodes
31 January 2011 - 25 September 2013
Season 4
100 episodes
30 May 2011 - 25 February 2016
Season 5
20 episodes
29 August 2011 - 29 September 2011
Season 6
20 episodes
3 October 2011 - 26 April 2012
Season 7
20 episodes
30 April 2012 - 1 November 2012
Season 8
20 episodes
25 January 2013 - 22 May 2013
Season 9
20 episodes
23 May 2013 - 25 September 2013
Season 10
23 episodes
3 February 2014 - 13 March 2014
Season 11
20 episodes
6 October 2014 - 6 November 2014
Season 12
15 episodes
9 February 2015 - 5 March 2015
Season 13
20 episodes
7 September 2015 - 7 October 2015
Season 14
20 episodes
25 January 2016 - 25 February 2016
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree