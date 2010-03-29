Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Interny poster
Kinoafisha TV Shows Interny Seasons

Interny All seasons

Интерны 16+
Production year 2010
Country Russia
Episode duration 25 minutes
TV channel ТНТ

Series rating

0.0
Rate 8 votes
7 IMDb
Write review
All seasons of "Interny"
Interny - Season 1 Season 1
60 episodes 29 March 2010 - 7 March 2011
 
Interny - Season 2 Season 2
60 episodes 15 June 2010 - 26 April 2012
 
Interny - Season 3 Season 3
60 episodes 31 January 2011 - 25 September 2013
 
Interny - Season 4 Season 4
100 episodes 30 May 2011 - 25 February 2016
 
Season 5
20 episodes 29 August 2011 - 29 September 2011
 
Season 6
20 episodes 3 October 2011 - 26 April 2012
 
Season 7
20 episodes 30 April 2012 - 1 November 2012
 
Season 8
20 episodes 25 January 2013 - 22 May 2013
 
Season 9
20 episodes 23 May 2013 - 25 September 2013
 
Season 10
23 episodes 3 February 2014 - 13 March 2014
 
Season 11
20 episodes 6 October 2014 - 6 November 2014
 
Season 12
15 episodes 9 February 2015 - 5 March 2015
 
Season 13
20 episodes 7 September 2015 - 7 October 2015
 
Interny - Season 14 Season 14
20 episodes 25 January 2016 - 25 February 2016
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more