Во 2 сезоне 4 серии сериала «Белая ворона» Иса сталкивается с Дэниелом во время вечеринки. При этом девушка не испытывает симпатии к Феликсу. Приятель Молли, находящийся в открытом браке, предлагает ей провести вместе ночь без обязательств.
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