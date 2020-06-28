В 1 сезоне 1 серии сериала «Я исчезну во тьме» автор криминальных историй Мишель МакНамара решает докопаться до истины в деле маньяка, терроризировавшего Калифорнию 1970-80-х годов. На счету преступника пятьдесят изнасилований и двенадцать убийств.
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