Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Идеальная семья 1 сезон смотреть онлайн

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Идеальная семья Сезоны Сезон 1

Идеальная семья 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеальная семья»

В 1 сезоне сериала «Идеальная семья» Алексей пытается защитить себя и своих родных от бандитов, участвуя в популярном реалити-шоу. Он уверен, что преступники ни за что не захотят светиться на телевидении лишний раз, а значит, Соколовы в безопасности. Впрочем, далеко на все в семье Алексея рады таким переменам. Его жена Катя тяжело привыкает к жизни под камерами — со временем она начинает прикладываться к бутылке. В это же время его собственные дети переживают кризис подросткового возраста на глазах миллионов зрителей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Идеальная семья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 декабря 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 декабря 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 декабря 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 декабря 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 декабря 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
17 декабря 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 декабря 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
22 декабря 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 декабря 2020
График выхода всех сериалов
«Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»
Фанаты спорят уже 45 лет: почему Шарапов и Левченко не сбежали вместе, хотя шанс был?
Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы
От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест)
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше