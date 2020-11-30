В 1 сезоне сериала «Идеальная семья» Алексей пытается защитить себя и своих родных от бандитов, участвуя в популярном реалити-шоу. Он уверен, что преступники ни за что не захотят светиться на телевидении лишний раз, а значит, Соколовы в безопасности. Впрочем, далеко на все в семье Алексея рады таким переменам. Его жена Катя тяжело привыкает к жизни под камерами — со временем она начинает прикладываться к бутылке. В это же время его собственные дети переживают кризис подросткового возраста на глазах миллионов зрителей.