В 1 сезоне 3 серии сериала «Идеальная семья» Константин отправляет слишком примерную семью Соколовых к Переделкиным в надежде, что те существенно понизят их рейтинг. Сами Переделкины решают с особой осторожностью подойти к поставленной задаче.
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