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Неслучайность 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неслучайность
Киноафиша Сериалы Неслучайность Сезоны Сезон 1

Hit & Run 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неслучайность»

В 1 сезоне сериала «Неслучайность» сюжет фокусируется на израильском мужчине по имени Сегев, который пытается расследовать загадочную смерть своей супруги, американской танцовщицы. Вместе со своим старым другом, детективом полиции, главный герой начинает полномасштабное расследование прошлого своей возлюбленной. По ходу дела становится понятно, что она скрывала от него слишком многое, в том числе страшные секреты, которые и могли стать причиной ее неожиданной кончины. Сможет ли Сегев отомстить людям, отобравшим у него вторую половину?

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Список серий сериала Неслучайность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Неслучайность Hit & Run
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2021
Любовь и горе Love & Loss
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2021
Друзья и враги Friends & Foes
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2021
Взлом и проникновение Breaking & Entering
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2021
Плоть и кровь Flesh & Blood
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2021
Прятаться и искать Hide & Seek
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2021
Посылка и следствие Part & Parcel
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2021
Статья и арест Prose & Cons
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2021
Найти и уничтожить Search & Destroy
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2021
График выхода всех сериалов
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