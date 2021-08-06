В 1 сезоне сериала «Неслучайность» сюжет фокусируется на израильском мужчине по имени Сегев, который пытается расследовать загадочную смерть своей супруги, американской танцовщицы. Вместе со своим старым другом, детективом полиции, главный герой начинает полномасштабное расследование прошлого своей возлюбленной. По ходу дела становится понятно, что она скрывала от него слишком многое, в том числе страшные секреты, которые и могли стать причиной ее неожиданной кончины. Сможет ли Сегев отомстить людям, отобравшим у него вторую половину?