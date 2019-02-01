В 1 сезоне 3 серии сериала «Скрытое» Братство хочет разобраться с Йонасом без расследования, но у Вивеки появляются сомнения. Она просит немного времени, чтобы проверить архив, но в это самое время Йонаса готовят к казни на электрическом стуле.
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