В 1 сезоне 3 серии сериала «Скрытое» Братство хочет разобраться с Йонасом без расследования, но у Вивеки появляются сомнения. Она просит немного времени, чтобы проверить архив, но в это самое время Йонаса готовят к казни на электрическом стуле.