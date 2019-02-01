В 1 сезоне 1 серии сериала «Скрытое» на стройке с Йонасом происходит несчастный случай. Решив, что парень разбился насмерть, бригадир собирается выбросить тело на дорогу, сымитировав несчастный случай, но Йонас внезапно подаёт признаки жизни.