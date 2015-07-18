В 5 сезоне 6 серии сериала «Ад на колесах» Каллену предстоит деловая поездка в Сан-Франциско. По этому же маршруту отправляется и Мэй, которой нужно доставить своего погибшего отца на родную землю. В пути они сталкиваются с неожиданными сложностями.
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