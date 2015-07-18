В 5 сезоне 4 серии сериала «Ад на колесах» Чанг агитирует рабочих устроить протестную акцию. Они должны потребовать улучшить их трудовые условия и настаивать на получении доли для Чанга. Каллен Боханнон не оставляет эту ситуацию без внимания.
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