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Киноафиша Сериалы Ад на колесах Сезоны Сезон 5 Серия 4

Ад на колесах 2011 - 2016 4 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Ад на колесах»
Китайский квартал
Сезон 5 / Серия 1 18 июля 2015
Младшая сестра
Сезон 5 / Серия 2 25 июля 2015
Белое правосудие
Сезон 5 / Серия 3 1 августа 2015
Поражен
Сезон 5 / Серия 4 8 августа 2015
Эликсир жизни
Сезон 5 / Серия 5 15 августа 2015
Голодные призраки
Сезон 5 / Серия 6 22 августа 2015
Лжепророки
Сезон 5 / Серия 7 29 августа 2015
Два солдата
Сезон 5 / Серия 8 11 июня 2016
Возвращение в Сад
Сезон 5 / Серия 9 18 июня 2016
61 градус
Сезон 5 / Серия 10 25 июня 2016
Гамбит
Сезон 5 / Серия 11 2 июля 2016
За любую разумную цену
Сезон 5 / Серия 12 9 июля 2016
Железнодорожники
Сезон 5 / Серия 13 16 июля 2016
Готово
Сезон 5 / Серия 14 23 июля 2016
О чем серия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Ад на колесах» Чанг агитирует рабочих устроить протестную акцию. Они должны потребовать улучшить их трудовые условия и настаивать на получении доли для Чанга. Каллен Боханнон не оставляет эту ситуацию без внимания.

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