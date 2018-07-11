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Киноафиша Сериалы Куртизанки Сезоны Сезон 2 Серия 4

Куртизанки 2017 - 2019 4 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Куртизанки»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 11 июля 2018
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 11 июля 2018
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 18 июля 2018
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 25 июля 2018
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 1 августа 2018
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 8 августа 2018
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 15 августа 2018
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 22 августа 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Куртизанки» власти прикрыли Золотой квадрат и теперь Лидии понадобится испробовать все средства, о которых она прочла в книге, чтобы вновь подняться наверх. Маргарет и Нэнси необходимо обеспечить свидетельские показания.

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