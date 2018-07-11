Во 2 сезоне 4 серии сериала «Куртизанки» власти прикрыли Золотой квадрат и теперь Лидии понадобится испробовать все средства, о которых она прочла в книге, чтобы вновь подняться наверх. Маргарет и Нэнси необходимо обеспечить свидетельские показания.
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