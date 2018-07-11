Во 2 сезоне 7 серии сериала «Куртизанки» семейство Маргарет шокировано тем, как чудовищно ее положение. Маргарет смиренно ожидает своей участи в то время, как Шарлотт изо всех сил просит о помощи не только единомышленников, но и недругов.
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