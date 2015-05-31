Во 2 сезоне 8 серии сериала «Остановись и гори» Джо возвращается из свадебной поездки и пытается договориться с Кэмерон. В Westgroup появляется его «преемник» Джесси Эванс. Проект «Бунт» заменяют на WestNet, и все обвиняют в этом Макмиллана.
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