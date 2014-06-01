В 1 сезоне 6 серии сериала «Остановись и гори» Кэмерон и Гордон конфликтуют из-за различных взглядов на операционную систему будущего компьютера. В это время Джозеф Макмиллан изо всех сил стремится восстановить утерянный контакт с коллегами.
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