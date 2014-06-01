В 1 сезоне 3 серии сериала «Остановись и гори» Cardiff Electronics переживает тяжелые времена. Гордон и Кэмерон изо всех сил пытаются воплотить видение Джо в реальность. Сам Макмиллан и Босворт ищут «умные деньги» для создания новой машины.
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