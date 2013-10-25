В 3 сезоне 2 серии сериала «Гримм» заботливая подруга Ника помогает ему избавиться от чар, но от последствий сделанного так легко уйти не получится. Тем более все уже узнали о гибели человека. Что сделает Ник, чтобы спасти свою репутацию от краха?
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