В 1 сезоне 12 серии сериала «Гражданский брак» Марина устраивает благотворительный вечер, но не зовет на него Нику. Обиженная девушка решает доказать Марине и подружкам, что может себе позволить купить дорогие туфли.
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