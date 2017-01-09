В 1 сезоне 5 серии сериала «Гражданский брак» из-за инцидента в ванной Марина и Ника обижены на своих молодых людей. Девушки собираются в клуб, чтобы найти новых парней, в то время как Тема и Никита придумывают план извинений перед дамами сердца