Грейсленд 2013 - 2015, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Грейсленд
Киноафиша Сериалы Грейсленд Сезоны Сезон 3
Graceland 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 3-й сезон сериала «Грейсленд»

В 3 сезоне сериала «Грейсленд» Майк на протяжении нескольких минут пребывает в состоянии клинической смерти. Однако его удается привести в чувство. Бриггс находится на опасном задании. Агенту нужно как-то выйти из прикрытия, для чего он хочет инсценировать гибель человека, которого изображает. Все осложняется из-за романтической связи Бриггса с дочерью криминального авторитета. Чарли раздирают противоречия, ведь теперь она не только агент, но и мать. У Майка развилась зависимость от болеутоляющих средств. Он пытается бороться с этим. При содействии Колби группа агентов из Грейсленда планирует убийство криминального босса.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Грейсленд»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Третья положительная B-Positive
Сезон 3 Серия 1
25 июня 2015
Честер Читос Chester Cheeto
Сезон 3 Серия 2
2 июля 2015
Сенсорная память Sense Memory
Сезон 3 Серия 3
9 июля 2015
Ага Aha
Сезон 3 Серия 4
16 июля 2015
Сосна Piñon Tree
Сезон 3 Серия 5
23 июля 2015
Змея Sidewinder
Сезон 3 Серия 6
30 июля 2015
Счастливого пути Bon Voyage
Сезон 3 Серия 7
6 августа 2015
Комплекс спасителя Savior Complex
Сезон 3 Серия 8
13 августа 2015
Рука славы Hand of Glory
Сезон 3 Серия 9
20 августа 2015
Мастер слабых связей Master of Weak Ties
Сезон 3 Серия 10
27 августа 2015
Тросы The Wires
Сезон 3 Серия 11
3 сентября 2015
Собака ловит машину Dog Catches Car
Сезон 3 Серия 12
10 сентября 2015
Никаких старых тигров No Old Tigers
Сезон 3 Серия 13
17 сентября 2015
