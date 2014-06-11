Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Грейсленд 2013 - 2015 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Грейсленд
Киноафиша Сериалы Грейсленд Сезоны Сезон 2

Graceland 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Грейсленд»

Во 2 сезоне сериала «Грейсленд» Майк считает, что партии запрещенных веществ в Америку доставляются на коммерческих автобусах. Ему нужно получить подтверждение своим догадкам. Босс из Вашингтона разрешает Майку заняться расследованием, однако после звонка Бриггса с предложением отдохнуть в Калифорнии решает свернуть дело. Бриггсу становится известно от торговца оружием, что Майка разыскивают. Тем временем Майк скрывается под маской личного охранника Белло, бывшего морпеха. Бриггс и Майк в дальнейшем собираются использовать этих людей. Бриггс связывается с людьми Каны и договаривается о личной встрече.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Грейсленд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Линия The Line
Сезон 2 Серия 1
11 июня 2014
Курс на сближение Connects
Сезон 2 Серия 2
18 июня 2014
Динь-динь Tinker Bell
Сезон 2 Серия 3
25 июня 2014
Волшебный номер Magic Number
Сезон 2 Серия 4
9 июля 2014
С-Ч-А-С-Т-Л-И-В H-a-Double-P-Y
Сезон 2 Серия 5
16 июля 2014
Невезунчик The Unlucky One
Сезон 2 Серия 6
23 июля 2014
Плохие ребята Los Malos
Сезон 2 Серия 7
30 июля 2014
Концы The Ends
Сезон 2 Серия 8
6 августа 2014
Халява Gratis
Сезон 2 Серия 9
13 августа 2014
Голова свиньи The Head of the Pig
Сезон 2 Серия 10
20 августа 2014
Дом Home
Сезон 2 Серия 11
27 августа 2014
Эхо Echoes
Сезон 2 Серия 12
3 сентября 2014
Вера 7 Faith 7
Сезон 2 Серия 13
10 сентября 2014
График выхода всех сериалов
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?
Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше