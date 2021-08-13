В 7 сезоне 3 серии сериала «Грейс и Фрэнки» один из главных героев пытается унять разлад в пляжном домике, устраивая бранч для двух семей. Но откровения из прошлого вызывают еще больше неприятностей. Смогут ли они найти точки соприкосновения?
