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Киноафиша Сериалы Готэм Сезоны Сезон 2 Серия 8

Готэм 2014 - 2019 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Готэм»
Сделай и жалей
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2015
Тук-тук
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2015
Кто смеётся последним
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2015
Ударный отряд
Сезон 2 / Серия 4 12 октября 2015
Шрамирование
Сезон 2 / Серия 5 19 октября 2015
Огнём
Сезон 2 / Серия 6 26 октября 2015
Мамочкин монстрик
Сезон 2 / Серия 7 2 ноября 2015
Тот самый день
Сезон 2 / Серия 8 9 ноября 2015
Горькая пилюля
Сезон 2 / Серия 9 16 ноября 2015
Сын города
Сезон 2 / Серия 10 23 ноября 2015
Хуже преступления
Сезон 2 / Серия 11 30 ноября 2015
Мистер Фриз
Сезон 2 / Серия 12 29 февраля 2016
Мёртвые не чувствуют холода
Сезон 2 / Серия 13 7 марта 2016
Грязь и ничтожество
Сезон 2 / Серия 14 14 марта 2016
Серый рассвет безумия
Сезон 2 / Серия 15 21 марта 2016
В тюрьме
Сезон 2 / Серия 16 28 марта 2016
Чем дальше в лес...
Сезон 2 / Серия 17 11 апреля 2016
Пайнвуд
Сезон 2 / Серия 18 18 апреля 2016
Азраил
Сезон 2 / Серия 19 2 мая 2016
Сорвавшийся с цепи
Сезон 2 / Серия 20 9 мая 2016
Легион кошмаров
Сезон 2 / Серия 21 16 мая 2016
Перемещение
Сезон 2 / Серия 22 23 мая 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Готэм» Барбара должна встретиться с Джимом по указу Галавана. Сам Гордон в это время пытается договориться с молодым наследником Уэйнов. Нигма встречает старого знакомого, а Баллок с Барнсом активно преследуют Барбару...

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