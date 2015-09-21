Во 2 сезоне 8 серии сериала «Готэм» Барбара должна встретиться с Джимом по указу Галавана. Сам Гордон в это время пытается договориться с молодым наследником Уэйнов. Нигма встречает старого знакомого, а Баллок с Барнсом активно преследуют Барбару...
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