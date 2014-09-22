В 1 сезоне 4 серии сериала «Готэм» два влиятельных мафиозных лидера устраивают нешуточную борьбу за секцию в психиатрической больнице. В это же время предприимчивый Кобблпот получает место менеджера популярного ресторана, принадлежащего Марони.
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