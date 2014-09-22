В 1 сезоне 10 серии сериала «Готэм» в поместье Брюса проникают наемные убийцы. В итоге мальчик и его новая гостья вынуждены бежать. Детектив Гордон берется за это дело и выходит на человека, который, по его мнению, стоит за всеми атаками...
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