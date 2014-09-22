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Киноафиша Сериалы Готэм Сезоны Сезон 1 Серия 10

Готэм 2014 - 2019 10 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Готэм»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 22 сентября 2014
Селина Кайл
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 2014
Человек-Воздушный шар
Сезон 1 / Серия 3 6 октября 2014
Аркхем
Сезон 1 / Серия 4 13 октября 2014
Гадюка
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 2014
Дух Козла Отпущения
Сезон 1 / Серия 6 27 октября 2014
Зонт пингвина
Сезон 1 / Серия 7 3 ноября 2014
Маска
Сезон 1 / Серия 8 10 ноября 2014
Харви Дент
Сезон 1 / Серия 9 17 ноября 2014
Лавкрафт
Сезон 1 / Серия 10 24 ноября 2014
Парад мерзавцев
Сезон 1 / Серия 11 5 января 2015
Что напела ему пташка
Сезон 1 / Серия 12 19 января 2015
С возвращением, Джим Гордон!
Сезон 1 / Серия 13 26 января 2015
Ужасный доктор Крейн
Сезон 1 / Серия 14 2 февраля 2015
Пугало
Сезон 1 / Серия 15 9 февраля 2015
Слепой провидец
Сезон 1 / Серия 16 16 февраля 2015
Красный колпак
Сезон 1 / Серия 17 23 февраля 2015
У каждого свой ​​Кобблпот
Сезон 1 / Серия 18 2 марта 2015
Хищные звери
Сезон 1 / Серия 19 13 апреля 2015
Под нож
Сезон 1 / Серия 20 20 апреля 2015
Между молотом и наковальней
Сезон 1 / Серия 21 27 апреля 2015
Все счастливые семьи похожи
Сезон 1 / Серия 22 4 мая 2015
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Готэм» в поместье Брюса проникают наемные убийцы. В итоге мальчик и его новая гостья вынуждены бежать. Детектив Гордон берется за это дело и выходит на человека, который, по его мнению, стоит за всеми атаками...

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