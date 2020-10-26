В 1 сезоне сериала «Гости из прошлого» советский ученый Пиотровский, проживающий в Москве 80-х годов, изобретает машину, способную открыть окно в будущее. В результате эксперимента половина его жилья оказывается под влиянием нашего времени, другая часть остается в Советском Союзе. Делать нечего, Пиотровскому приходится уживаться с новыми соседями, которые, ко всему прочему, не очень-то рады его присутствию. Поначалу герои постоянно ругаются друг с другом, однако впоследствии им удается вынести определенную пользу из совместного проживания.