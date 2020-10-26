Меню
Гости из прошлого 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гости из прошлого
Киноафиша Сериалы Гости из прошлого Сезоны Сезон 1

Гости из прошлого 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 17
Продолжительность сезона 7 часов 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гости из прошлого»

В 1 сезоне сериала «Гости из прошлого» советский ученый Пиотровский, проживающий в Москве 80-х годов, изобретает машину, способную открыть окно в будущее. В результате эксперимента половина его жилья оказывается под влиянием нашего времени, другая часть остается в Советском Союзе. Делать нечего, Пиотровскому приходится уживаться с новыми соседями, которые, ко всему прочему, не очень-то рады его присутствию. Поначалу герои постоянно ругаются друг с другом, однако впоследствии им удается вынести определенную пользу из совместного проживания.

6.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Гости из прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 ноября 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
10 ноября 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
11 ноября 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
12 ноября 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
16 ноября 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
17 ноября 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
18 ноября 2020
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
19 ноября 2020
