В 1 сезоне 16 серии сериала «Гости из прошлого» молодая версия Павла обсуждает с профессором перспективы своей будущей жизни. Сергею нужно как можно быстрее найти деньги, чтобы освободить Кристину. Без машины времени ему не обойтись.